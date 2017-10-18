[目的/ 意义]随着互联网的普及,使得突发事件造成的影响不再局限于发生地,会通过网络扩散和传播,形 成更广泛的影响,研究影响突发事件风险决策的关键因素,为突发事件应急管理提供合理化建议。[方法/ 过程] 以 洪涝灾害为研究背景,结合E-prime 和眼动追踪技术,采用2(感知社会距离:远、近)伊2(框架:获益、损失)的组间设 计,通过分析结果数据和眼动数据探讨突发事件背景下感知社会距离对风险决策框架效应的影响。[结果/ 结论]无 论获益框架还是损失框架,感知社会距离近组比远组更倾向于风险寻求;在获益框架下,感知社会距离近组比远组 表现出更强烈的风险寻求倾向,且付出更多的认知努力,出现了风险偏好逆转现象;无论感知社会距离远近,损失框 架比获益框架均需付出更多的认知努力,当感知社会距离越远时,框架效应越明显。研究结果表明,突发事件背景 下感知社会距离对风险决策框架效应的影响显著,为提高突发事件的应对效果提供了理论基础。