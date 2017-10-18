[目的/ 意义]由于学科之间发文量、引用量的差异,同时注意到科研实体(如机构、研究团队或个人) 的学 术成果涉及多学科,针对科研评价体系设计一种标准化计算框架,消除由于不同学科的差异性带来的科研绩效不可 比性,并且将科研实体属于不同学科的学术成果有效地加以综合表征。[方法/ 过程] 从科研总量、科研质量和前沿 研究三个角度设计标准化指标,从而构建了一套适用于不同科研实体的科研评价指标体系,以四川大学为例,选取 单个科研人员、研究团队以及ESI 学科三个不同层面的科研实体进行评价。[结果/ 结论] 从实证分析中可以看到, 该评价体系能将同一科研实体属于不同学科的学术成果有效地加以综合表征,不仅消除了科研实体之间由于学科 差异造成的影响,并且可以推广至个人、研究团队以及机构等不同层面的科研实体科研绩效评价,同时也希望为其 它科研评价体系的标准化处理提供一种思路和方法。