[目的/ 意义]发展创客空间是推进“大众创业、万众创新冶的重要途径,而高校作为培养创新创业人才的重 镇理应起到带头作用,基于众创空间快速兴起的时代背景,探讨高校的创客空间建设问题。[方法/ 过程] 首先总结 了高校建设创客空间的独特优势;其次,分析了基于线上线下“双螺旋冶模型的创客空间构建,以及创客空间生态系 统的构成要素;最后,基于耗散结构理论论证了引起高校创客空间生态系统熵变的内外部因素,并结合高校创客空 间的新生劣势提出相应的稳固机制和发展策略。[结果/ 结论]高校建立线上线下动态耦合的“双螺旋冶创客空间发 展模式,需要引导各类主体和资源要素聚集,形成创业生态系统,由于该系统具有耗散结构特征,因此还需从成员、 关系和制度层面对内部系统熵增进行控制,研究结果有助于促进我国的高校创客空间发展和创客教育实践。