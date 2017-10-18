[1]瞿孙平 石宏伟 俞 林 倪卫涛 于云波.创新战略对知识搜索策略的影响*―――基于市场环境的调节作用[J].情报杂志,2017,(10):180.
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创新战略对知识搜索策略的影响*
―――基于市场环境的调节作用()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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180
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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The Influence of Innovation Strategy on Knowledge Search Strategy
―――Based on the Moderating Effect of the Market Environment
- 作者:
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瞿孙平1; 2 石宏伟1 俞 林2 倪卫涛2 于云波2
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1. 江苏大学管理学院 镇江 212013
2. 无锡职业技术学院管理学院 无锡 214121
- 关键词:
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知识搜索 知识搜索策略 创新策略 开放式创新 市场环境
- 摘要:
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[目的/ 意义] 知识搜索是企业获取外部知识,实现开放式创新的重要途径,但现有文献对知识搜索的研究
主要集中在知识搜索对创新绩效的影响,很少有文献分析影响知识搜索的前因。研究知识搜索的前因,有利于弥补
现有文献对知识搜索前因的研究不足的问题,为企业依据创新战略和市场环境制定知识搜索策略提供理论依据。
[方法/ 过程]通过问卷调查,收集253 家企业的数据,运用层次回归模型分析企业创新战略对知识搜索的直接影响,
以及市场环境的调节作用。[结果/ 结论]结果表明,企业创新战略对知识搜索策略有直接影响,并受到市场不确定
性和市场竞争强度的调节作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01