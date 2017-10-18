[目的/ 意义] 知识搜索是企业获取外部知识,实现开放式创新的重要途径,但现有文献对知识搜索的研究 主要集中在知识搜索对创新绩效的影响,很少有文献分析影响知识搜索的前因。研究知识搜索的前因,有利于弥补 现有文献对知识搜索前因的研究不足的问题,为企业依据创新战略和市场环境制定知识搜索策略提供理论依据。 [方法/ 过程]通过问卷调查,收集253 家企业的数据,运用层次回归模型分析企业创新战略对知识搜索的直接影响, 以及市场环境的调节作用。[结果/ 结论]结果表明,企业创新战略对知识搜索策略有直接影响,并受到市场不确定 性和市场竞争强度的调节作用。