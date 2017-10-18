[目的/ 意义]不同情报时期情报工作具有不同的特点和表现。明确不同时期情报工作的差异,对把握情报 3.0 时期情报机构的挑战和工作任务具有理论和现实意义。[方法/ 过程]以美国中央情报局在各个情报时期政策、 机构设置等的差异为例,通过比较分析,凸显不同情报时期情报工作中情报载体、判断和任务的不同特点及表现。 [结果/ 结论]情报3. 0 时期情报工作面临的挑战是对海量互联网数据进行信息过滤。情报机构应当开发和使用智 能化分析工具助力互联网信息的筛选。