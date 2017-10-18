[1]时艳琴 陈雪飞 谢 威 李 辉 张惠娜 白 波 吴晨生.情报3. 0 时代情报的特征、任务与工具[J].情报杂志,2017,(10):1.
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情报3. 0 时代情报的特征、任务与工具()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Characteristic, Task and Tools of Intelligence 3. 0 Period
- 作者:
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时艳琴1 陈雪飞2 谢 威2 李 辉2 张惠娜2 白 波1 吴晨生2
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1. 北京城市系统工程研究中心 北京 100044;
2. 北京市科学技术情报研究所 北京 100044
- 关键词:
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信息过载 情报3. 0 情报载体 智能工具
- 摘要:
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[目的/ 意义]不同情报时期情报工作具有不同的特点和表现。明确不同时期情报工作的差异,对把握情报
3.0 时期情报机构的挑战和工作任务具有理论和现实意义。[方法/ 过程]以美国中央情报局在各个情报时期政策、
机构设置等的差异为例,通过比较分析,凸显不同情报时期情报工作中情报载体、判断和任务的不同特点及表现。
[结果/ 结论]情报3. 0 时期情报工作面临的挑战是对海量互联网数据进行信息过滤。情报机构应当开发和使用智
能化分析工具助力互联网信息的筛选。
更新日期/Last Update:
1900-01-01