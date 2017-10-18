[1]刘 昊 张志强.建立军民融合一体化专利管理体制的思考*―――基于首批解密国防专利的分析[J].情报杂志,2017,(10):110.
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建立军民融合一体化专利管理体制的思考*
―――基于首批解密国防专利的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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110
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Establishing a Unified Patent Management Mechanism of Civil-military Integration:
Based on Patent Analysis of the First Declassified National Defense Patents
- 作者:
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刘 昊1; 2 张志强1
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1. 中国科学院成都文献情报中心 成都 610041;
2. 中国科学院大学 北京 100049
- 关键词:
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军民融合 国防专利 解密国防专利 专利分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]军民融合的发展方向是建立军民融合创新体系,从专利分析的角度发现首批解密国防专利的
诸多特点,对研究军民科技体系融合创新具有重要的现实意义。[方法/ 过程]以首批解密国防专利数据为分析的数
据源,利用专利信息分析方法从专利申请态势、有效专利技术构成、机构分布、区域分布等方面进行专利计量分析,
构建专利技术主题地图进行聚类分析,在量化分析结果上提出针对性对策建议。[结果/ 结论]发现首批解密国防专
利中有效专利占比较高;专利权人以军工技术研发机构为主,专利的区域分布数量差异显著,技术领域覆盖范围广
泛;提出从管理侧、供给侧和需求侧三个角度促进军民科技体系融合的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01