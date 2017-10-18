[目的/ 意义]军民融合的发展方向是建立军民融合创新体系,从专利分析的角度发现首批解密国防专利的 诸多特点,对研究军民科技体系融合创新具有重要的现实意义。[方法/ 过程]以首批解密国防专利数据为分析的数 据源,利用专利信息分析方法从专利申请态势、有效专利技术构成、机构分布、区域分布等方面进行专利计量分析, 构建专利技术主题地图进行聚类分析,在量化分析结果上提出针对性对策建议。[结果/ 结论]发现首批解密国防专 利中有效专利占比较高;专利权人以军工技术研发机构为主,专利的区域分布数量差异显著,技术领域覆盖范围广 泛;提出从管理侧、供给侧和需求侧三个角度促进军民科技体系融合的对策建议。