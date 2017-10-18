[1]李 宇 李建勇.情报分析工作中的模糊性思维及其应用[J].情报杂志,2017,(10):31.
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情报分析工作中的模糊性思维及其应用()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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31
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Fuzzy Thinking in Intelligence Analysis and Its Application
- 作者:
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李 宇 李建勇
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空军工程大学理学院 西安 710051
- 关键词:
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模糊性思维 模糊理论 情报分析 情报流程
- 摘要:
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[目的/ 意义] 模糊性思维作为一种科学的思维方法,在情报分析工作中越来越受到重视,甚至在某些方面
发挥着比精确性思维更重要的作用,因此,通过对在情报分析工作中模糊性思维产生的原因进行分析,进而探究模
糊性思维如何在情报流程中进行运用。[方法/ 过程]首先明确模糊性思维的概念和内涵,而后对情报分析工作中模
糊性思维产生的原因进行分析,最后重点探究模糊性思维如何更好地服务于情报分析工作。[结果/ 结论]通过分析
发现,模糊性思维存在于情报流程的各个环节,并且对情报分析工作有着极其重要的影响,因此,应更加重视模糊性
思维,使其更好地服务于情报。
更新日期/Last Update:
1900-01-01