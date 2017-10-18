[目的/ 意义] 模糊性思维作为一种科学的思维方法,在情报分析工作中越来越受到重视,甚至在某些方面 发挥着比精确性思维更重要的作用,因此,通过对在情报分析工作中模糊性思维产生的原因进行分析,进而探究模 糊性思维如何在情报流程中进行运用。[方法/ 过程]首先明确模糊性思维的概念和内涵,而后对情报分析工作中模 糊性思维产生的原因进行分析,最后重点探究模糊性思维如何更好地服务于情报分析工作。[结果/ 结论]通过分析 发现,模糊性思维存在于情报流程的各个环节,并且对情报分析工作有着极其重要的影响,因此,应更加重视模糊性 思维,使其更好地服务于情报。