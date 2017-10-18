[目的/ 意义] 通过不断搜集和积累各种涉恐信息,利用数据挖掘等技术进行分析比对,提炼有价值的涉恐 线索可以为反恐预警提供参考。ROCK 聚类可以实现大量情报信息的快速简单分类。[ 方法/ 过程] 首先要对涉恐 数据进行二元化,其次根据雅卡尔系数计算原始数据间的相似性,然后不断重复计算公共链接数、计算相似性度量、 合并簇三个操作,直到达到终止条件为止。[结果/ 结论]该方法与其他数据挖掘方法组合使用,可以减少待研判涉 恐人员的数据量,只需逐条对比部分数据,显著提高涉恐情报分析的效率。