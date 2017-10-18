[1]李勇男 梅建明.ROCK 聚类在反恐情报分析中的应用研究[J].情报杂志,2017,(10):22.
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ROCK 聚类在反恐情报分析中的应用研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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22
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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ROCK Clustering Application in Counter-terrorism Intelligence Analysis
- 作者:
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李勇男 梅建明
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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ROCK 聚类 反恐情报 数据挖掘 雅卡尔系数 相似性度量
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过不断搜集和积累各种涉恐信息,利用数据挖掘等技术进行分析比对,提炼有价值的涉恐
线索可以为反恐预警提供参考。ROCK 聚类可以实现大量情报信息的快速简单分类。[ 方法/ 过程] 首先要对涉恐
数据进行二元化,其次根据雅卡尔系数计算原始数据间的相似性,然后不断重复计算公共链接数、计算相似性度量、
合并簇三个操作,直到达到终止条件为止。[结果/ 结论]该方法与其他数据挖掘方法组合使用,可以减少待研判涉
恐人员的数据量,只需逐条对比部分数据,显著提高涉恐情报分析的效率。
更新日期/Last Update:
1900-01-01