[1]李奎乐.日本政府网络安全领域跨部门情报共享机制剖析*[J].情报杂志,2017,(10):60.
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日本政府网络安全领域跨部门
情报共享机制剖析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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60
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Cross-sectoral Intelligence Sharing Mechanism
in the Field of Japanese Government Cyber Security
- 作者:
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李奎乐
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解放军战略支援部队信息工程大学 洛阳 471003
- 关键词:
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日本政府 网络安全 内阁网络安全中心 情报共享机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]信息时代下,针对政府部门的网络威胁和风险日益突出,如何建立统一高效的情报共享机制,
准确把握网络安全风险发生的规律、动向和趋势,实现全网安全策略动态调整和突发事件高效处置已成为一个世界
性的课题,通过剖析邻国日本在这方面的有益做法和经验,有助于为我国网络安全领域情报共享机制的建设提供借
鉴。[方法/ 过程]遵循由“空间维度下的组织结构方式和作用方式冶到“时间维度下的运转模式冶的研究逻辑,对日
本政府网络安全领域跨部门情报共享机制进行剖析。[结果/ 结论] 提出我国政府应当在网络安全领域建立统一的
情报管理归口单位,建设深入到科室的网络安全管理组织机构,构建科学的情报共享制度体系,确立同网络安全事
件应急响应相匹配的情报共享运转模式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01