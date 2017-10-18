[目的/ 意义]信息时代下,针对政府部门的网络威胁和风险日益突出,如何建立统一高效的情报共享机制, 准确把握网络安全风险发生的规律、动向和趋势,实现全网安全策略动态调整和突发事件高效处置已成为一个世界 性的课题,通过剖析邻国日本在这方面的有益做法和经验,有助于为我国网络安全领域情报共享机制的建设提供借 鉴。[方法/ 过程]遵循由“空间维度下的组织结构方式和作用方式冶到“时间维度下的运转模式冶的研究逻辑,对日 本政府网络安全领域跨部门情报共享机制进行剖析。[结果/ 结论] 提出我国政府应当在网络安全领域建立统一的 情报管理归口单位,建设深入到科室的网络安全管理组织机构,构建科学的情报共享制度体系,确立同网络安全事 件应急响应相匹配的情报共享运转模式。