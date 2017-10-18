[1]李本先 张 薇.反恐情报2.0:互联网时代的反恐情报体系*[J].情报杂志,2017,(10):17.
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反恐情报2.0:互联网时代的反恐情报体系*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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17
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Counter-terrorism Intelligence 2. 0:Counter-terrorism System
under the Internet Era Background
- 作者:
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李本先1; 2 张 薇3
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1. 武警警官学院管理科学与工程系 成都 610213;
2. 国防科学技术大学信息系统与管理学院 长沙 410073;
3. 陕西省科学技术情报研究院 西安 710054
- 关键词:
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反恐情报2. 0 反恐情报要素 网络恐怖主义 反恐情报体系 情报处理与分析 情报保障
- 摘要:
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[目的/ 意义] 与传统的恐怖组织相比,互联网时代的恐怖分子更具威胁性,网络成为了恐怖分子的主要阵
地之一,他们利用网络的隐蔽性,进行各种恐怖活动。在这样的背景下,反恐方的情报收集与处理进入了2. 0 时代,
开源情报成为了反恐情报的主要来源。[方法/ 过程]设计一个科学合理的反恐情报体系,将对反恐战争起到支撑作
用,这一情报体系包含了多个要素、系统,组成了反恐情报体系的重要模块。[结果/ 结论]互联网络时代的反恐情报
体系及技术将对反恐情报的处理与分析提供强有力的动力,为维护国家安全提供情报保障。
更新日期/Last Update:
1900-01-01