[1]李本先 张 薇.反恐情报2.0:互联网时代的反恐情报体系*[J].情报杂志,2017,(10):17.
点击复制

反恐情报2.0:互联网时代的反恐情报体系*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年10期
页码:
17
栏目:
出版日期:
2017-10-18

文章信息/Info

Title:
Counter-terrorism Intelligence 2. 0:Counter-terrorism System under the Internet Era Background
作者:
李本先12 张 薇3
1. 武警警官学院管理科学与工程系 成都 610213; 2. 国防科学技术大学信息系统与管理学院 长沙 410073; 3. 陕西省科学技术情报研究院 西安 710054
关键词:
反恐情报2. 0 反恐情报要素 网络恐怖主义 反恐情报体系 情报处理与分析 情报保障
摘要:
[目的/ 意义] 与传统的恐怖组织相比,互联网时代的恐怖分子更具威胁性,网络成为了恐怖分子的主要阵 地之一,他们利用网络的隐蔽性,进行各种恐怖活动。在这样的背景下,反恐方的情报收集与处理进入了2. 0 时代, 开源情报成为了反恐情报的主要来源。[方法/ 过程]设计一个科学合理的反恐情报体系,将对反恐战争起到支撑作 用,这一情报体系包含了多个要素、系统,组成了反恐情报体系的重要模块。[结果/ 结论]互联网络时代的反恐情报 体系及技术将对反恐情报的处理与分析提供强有力的动力,为维护国家安全提供情报保障。
更新日期/Last Update: 1900-01-01