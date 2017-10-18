[目的/ 意义] 与传统的恐怖组织相比,互联网时代的恐怖分子更具威胁性,网络成为了恐怖分子的主要阵 地之一,他们利用网络的隐蔽性,进行各种恐怖活动。在这样的背景下,反恐方的情报收集与处理进入了2. 0 时代, 开源情报成为了反恐情报的主要来源。[方法/ 过程]设计一个科学合理的反恐情报体系,将对反恐战争起到支撑作 用,这一情报体系包含了多个要素、系统,组成了反恐情报体系的重要模块。[结果/ 结论]互联网络时代的反恐情报 体系及技术将对反恐情报的处理与分析提供强有力的动力,为维护国家安全提供情报保障。