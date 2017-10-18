[目的/ 意义]战略性新兴产业的发展与专利的关系密不可分,有必要对我国省域知识产权保护与战略性新 兴产业的专利竞争优势进行分析。[方法/ 过程]在文献综述的基础上提出了知识产权保护与战略性新兴产业专利 竞争优势发展关系的假设,采用统计和回归分析对我国各省域知识产权保护强度与战略性新兴产业专利竞争优势 发展的关系进行了研究。[结果/ 结论]我国省域的知识产权保护强度对大部分战略性新兴产业的专利竞争优势产 生积极影响,但对某些战略性新兴产业专利竞争优势影响不明显甚至有负向影响。省域知识产权保护强度与战略 性新兴产业的专利竞争优势发展均衡性呈相反趋势,即知识产权保护强度越低,省域各战略性新兴产业的专利技术 发展越不均衡。