[1]韩 啸 涂文琴.时间人格对移动政务采纳影响的实证研究[J].情报杂志,2017,(10):188.
点击复制
时间人格对移动政务采纳影响的实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年10期
- 页码:
-
188
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
Empirical Study of Time Personality Effects on Adoption Model of Mobile E-government
- 作者:
-
韩 啸1 涂文琴2
-
1. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030;
2. 电子科技大学政治与公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
-
移动政务 时间人格 UTAUT 模型
- 摘要:
-
[目的/ 意义]移动政务所具有的及时性、互动性、便捷性等特点,使得它成为满足公众需求、提升办事效率
的创新工具,公众对移动政务的采纳率关系着移动政务能否成功。[方法/ 过程]研究结合时间人格理论和整合技术
接受模型,构建了一个新的理论模型,对移动政务采纳行为的影响因素进行探索性研究。编制调查问卷,采用线上
和线下发布的方式,共获得226 份有效问卷,使用相关分析和回归分析进行假设检验。[结果/ 结论]研究发现,时间
人格通过作用于个体对使用移动政务的感知因素,进而影响个体对移动政务的采纳意愿和行为。具体研究结果为:
时间人格中的时间规划与绩效期望显著正相关,时间规划、时间压力、时间分配与努力期望显著正相关,时间遵从、
时间分配与行为意愿显著正相关;绩效期望、努力期望、社会影响与使用意愿显著正相关,行为意愿显著正向影响使
用行为。
更新日期/Last Update:
1900-01-01