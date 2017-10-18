[目的/ 意义]移动政务所具有的及时性、互动性、便捷性等特点,使得它成为满足公众需求、提升办事效率 的创新工具,公众对移动政务的采纳率关系着移动政务能否成功。[方法/ 过程]研究结合时间人格理论和整合技术 接受模型,构建了一个新的理论模型,对移动政务采纳行为的影响因素进行探索性研究。编制调查问卷,采用线上 和线下发布的方式,共获得226 份有效问卷,使用相关分析和回归分析进行假设检验。[结果/ 结论]研究发现,时间 人格通过作用于个体对使用移动政务的感知因素,进而影响个体对移动政务的采纳意愿和行为。具体研究结果为: 时间人格中的时间规划与绩效期望显著正相关,时间规划、时间压力、时间分配与努力期望显著正相关,时间遵从、 时间分配与行为意愿显著正相关;绩效期望、努力期望、社会影响与使用意愿显著正相关,行为意愿显著正向影响使 用行为。