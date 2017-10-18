[1]¹È Àö ÈÎÁ¢Ç¿ ¶¡ ˆÒ.ÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñÖÐºÏ×÷´´ÐÂÐÐÎªµÄÏà¹ØÑÐ¾¿×ÛÊö[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2017,(10):104.
µã»÷¸´ÖÆ
ÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñÖÐºÏ×÷´´ÐÂÐÐÎªµÄ
Ïà¹ØÑÐ¾¿×ÛÊö()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2017Äê10ÆÚ
- Ò³Âë:
-
104
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2017-10-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
A Review on the Research of Cooperative Innovation Behavior
in Intellectual Property Service
- ×÷Õß:
-
¹È Àö ÈÎÁ¢Ç¿ ¶¡ ˆÒ
-
´óÁ¬Àí¹¤´óÑ§ÈËÎÄÓëÉç»á¿ÆÑ§Ñ§²¿ Wiselab ´óÁ¬ 116024
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
ÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñ ºÏ×÷´´ÐÂÐÐÎª ¶àÔª´´ÐÂÖ÷Ìå ºÏ×÷´´ÐÂÖ÷Ìå ´«µ¼×÷ÓÃ»úÀí
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå] ÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñ×÷ÎªÖªÊ¶²úÈ¨Õ½ÂÔµÄÖØÒªÄÚÈÝ,¹á´©ÓÚÖªÊ¶²úÈ¨´´Ôìµ½²úÒµ»¯µÄÈ«¹ý³Ì,¶ÔÓÚ
¿Æ¼¼´´ÐÂ¾ßÓÐÖØÒªµÄÖ§³Å×÷ÓÃ¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]Í¨¹ýÊáÀíÏÖÓÐÎÄÏ×,¶Ô¹úÄÚÍâÓÐ¹ØÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñµÄ¸ÅÄî¡¢ÊôÐÔ¡¢ºÏ×÷ÐÐ
Îª¡¢Ó°Ïì»úÀíµÈ·½ÃæµÄÑÐ¾¿½øÐÐÁË×ÛÊö,²¢ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏÌ½¾¿ÁËÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñ¶ÔºÏ×÷´´ÐÂÐÐÎªµÄÓ°Ïì»úÀí¡£[ ½á¹û/ ½á
ÂÛ]Í¨¹ýÕûÀí·¢ÏÖ,·ÖÎö·þÎñ»ú¹¹ºÍÆóÒµÖ®¼äºÏ×÷ÐÐÎªµÄÓ°ÏìÒòËØ¡¢·¢»ÓÖªÊ¶²úÈ¨·þÎñÔÚºÏ×÷´´ÐÂ¹ý³ÌÖÐµÄ×÷ÓÃ¡¢½¨
Á¢ºÏ×÷´´ÐÂÐÐÎª¼¨Ð§µÄÓ°Ïì»úÀíÄ£ÐÍ,ÔÚÎ´À´ºÏ×÷´´ÐÂµÄÑÐ¾¿ÖÐ,¾ßÓÐÖØÒªµÄÑÐ¾¿¼ÛÖµ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01