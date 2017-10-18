[目的/ 意义]针对应急情报智能决策支持系统(IDSS) 自学习能力较差等问题,提出了一种基于案例推理 的应急情报智能决策支持系统。[方法/ 过程]首先,分析了应急情报IDSS 的特点和局限性;其次,分析了基于案例 推理(CBR)系统和贝叶斯信念网(BBN)在应急情报智能决策中的应用;再次,使用人工神经网络( ANN) 算法代替 CBR 系统中原有检索算法,使用BBN 训练分类器,建立了基于ANN-BBN-CBR 的应急情报IDSS 模型;最后,给出了 该系统的工作流程,并通过收集到的数据验证了该系统有效性和可行性。[结果/ 结论]该系统模型的使用不仅使大 型案例库的检索和匹配速度及准确率得到了大幅度的提高,并且为案例相似性的度量提供了适当的统计信息,给案 例库的组织管理也带来了方便,更为应急情报收集、整合、分析、传递、反馈等工作提供了研究思路。