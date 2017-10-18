[1]封 超 郭 晓.基于CBR 的应急情报智能决策支持系统研究*[J].情报杂志,2017,(10):36.
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基于CBR 的应急情报智能决策
支持系统研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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36
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Emergency Intelligence Intelligent Decision Support System
based on Case-based Reasoning
- 作者:
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封 超1 郭 晓2
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1. 西北工业大学管理学院 西安 710072;2. 西安电子科技大学经济与管理学院 西安 710071
- 关键词:
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应急情报 应急决策 智能决策支持系统 基于案例推理 贝叶斯信念网 人工神经网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对应急情报智能决策支持系统(IDSS) 自学习能力较差等问题,提出了一种基于案例推理
的应急情报智能决策支持系统。[方法/ 过程]首先,分析了应急情报IDSS 的特点和局限性;其次,分析了基于案例
推理(CBR)系统和贝叶斯信念网(BBN)在应急情报智能决策中的应用;再次,使用人工神经网络( ANN) 算法代替
CBR 系统中原有检索算法,使用BBN 训练分类器,建立了基于ANN-BBN-CBR 的应急情报IDSS 模型;最后,给出了
该系统的工作流程,并通过收集到的数据验证了该系统有效性和可行性。[结果/ 结论]该系统模型的使用不仅使大
型案例库的检索和匹配速度及准确率得到了大幅度的提高,并且为案例相似性的度量提供了适当的统计信息,给案
例库的组织管理也带来了方便,更为应急情报收集、整合、分析、传递、反馈等工作提供了研究思路。
更新日期/Last Update:
1900-01-01