[1]曾子明 黄城莺.面向疫情管控的公共卫生突发事件情报体系研究[J].情报杂志,2017,(10):79.
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面向疫情管控的公共卫生突发
事件情报体系研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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79
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Intelligence System of Public Health Emergencies
with an Epidemic Control Orientation
- 作者:
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曾子明 黄城莺
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武汉大学信息资源研究中心武汉 430072
- 关键词:
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疫情管控 公共卫生突发事件 情报体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报在公共卫生突发事件管控中发挥着重要作用,建立面向疫情管控的公共卫生突发事件情
报体系,是消减公共卫生突发事件影响的有效措施。[方法/ 过程]从情报视角出发,首先分析疫情潜伏期、疫情爆发
期、疫情恢复期的情报需求,然后阐述了公共卫生突发事件情报体系要素,在此基础上,以公共卫生数据情报为核
心,构建公共卫生突发事件情报体系架构,进而厘清情报体系的运行机制,最后,探讨了情报体系的保障机制。[ 结
果/ 结论]通过对公共卫生数据情报的采集、处理、挖掘和服务,实现公共卫生突发事件的智能管控。
更新日期/Last Update:
1900-01-01