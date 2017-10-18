[目的/ 意义]情报在公共卫生突发事件管控中发挥着重要作用,建立面向疫情管控的公共卫生突发事件情 报体系,是消减公共卫生突发事件影响的有效措施。[方法/ 过程]从情报视角出发,首先分析疫情潜伏期、疫情爆发 期、疫情恢复期的情报需求,然后阐述了公共卫生突发事件情报体系要素,在此基础上,以公共卫生数据情报为核 心,构建公共卫生突发事件情报体系架构,进而厘清情报体系的运行机制,最后,探讨了情报体系的保障机制。[ 结 果/ 结论]通过对公共卫生数据情报的采集、处理、挖掘和服务,实现公共卫生突发事件的智能管控。