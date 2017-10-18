[目的/ 意义]作者耦合分析是绘制科学知识图谱和了解学科结构一种重要方法,主要使用了作者间共同引用相同参考文献的篇数来进行定义。传统作者耦合分析算法较为多样,包括简单计算法、最小值计算法和组合计算法等,其中以最小值计算法最为精确。然而,尽管传统作者耦合分析能够探测出学科前沿,但因为原始矩阵输入信息量较小,其绘制出的图谱包含的内容和效度都较为有限。该文类比作者共引分析中的改进研究,尝试在基于最小值计算法的基础上融入原文和引文的发表时间信息,对传统作者耦合分析方法进行改进。[方法/ 过程]使用了包括网络分析在内的实证研究,绘制了不同方法下的科学知识图谱,并对结果进行了评估。[结果/ 结论]结果显示,融入原文和引文发表时间信息的作者耦合分析方法能展示出更多细节信息,图谱的聚类效果也较传统方法更优。