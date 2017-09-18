[目的/ 意义]网络商品的极大丰富和网购用户的指数级增长使得商品与用户之间的描述和关联成为了目 前学界和实践亟需解决的问题。[方法/ 过程]选用社会化标注的方式分别设计了用户社会化资源描述框架与商品 社会化资源描述框架;使用《知网》语义词典分别对用户框架和商品框架内的标签进行相似度计算,再使用UCINet 6 工具对标签进行聚类实现框架的降维,最后计算两个框架间的相关度,达到对接用户资源和商品资源的目的。[ 结 果/ 结论]选用豆瓣读书中的标签资源作为实证分析的对象,构建了商品和用户的社会化资源描述框架并实现了框 架间的关联,为实现电子商务环境下网络商品和网络用户之间的良好对接提供了新思路。