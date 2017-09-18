[1]郑 烨 胡春萍.基金委是透明的吗?*―――基于循证评估的科学基金信息公开实践评价[J].情报杂志,2017,(09):78.
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基金委是透明的吗?*
―――基于循证评估的科学基金信息公开实践评价()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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78
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Is National Natural Science Foundation of China Transparent?
―Evaluation on Information Disclosure Practices of Science Foundation by Evidence-based Design
- 作者:
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郑 烨1; 2 胡春萍3
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1. 西北工业大学人文与经法学院 西安 710072;2. 西北工业大学MPA 教育中心 西安 710072;
3. 西安交通大学公共政策与管理学院 西安 710049
- 关键词:
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国家自然科学基金委员会 信息公开 循证评估
- 摘要:
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[目的/ 意义]国家自然科学基金委员会( NSFC) 因其在项目评审中坚持“ 三公”原则,而在科学界颇负盛
名,但其信息公开透明度如何,当前却鲜有研究。[方法/ 过程]基于循证评估原理,尝试构建科学基金信息公开实践
评价的要素框架,并严格依据“要素-证据”关系链,从门户网站对比实测、NSFC 工作人员认知评价,以及科学基金
服务对象认知评价三个层面,对科学基金信息公开实践状况进行评估。[结果/ 结论] 结果表明NSFC 透明度状况良
好,具体而言:门户网站透明度较高,但是在职能机构信息公开的内容、范围等10 个方面与NSF 还存在明显差异;
NSFC内部领导和工作人员非常重视并积极推动信息公开工作,并指出信息公开动力源于“现实需求”“提升工作效
率”及“领导重视+社会压力”三个方面;科学基金服务对象对信息公开实践的满意度较高,但不同服务对象对信息
公开内容的需求认知也呈现明显的差异。
更新日期/Last Update:
1900-01-01