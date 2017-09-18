[目的/ 意义]国家自然科学基金委员会( NSFC) 因其在项目评审中坚持“ 三公”原则,而在科学界颇负盛 名,但其信息公开透明度如何,当前却鲜有研究。[方法/ 过程]基于循证评估原理,尝试构建科学基金信息公开实践 评价的要素框架,并严格依据“要素-证据”关系链,从门户网站对比实测、NSFC 工作人员认知评价,以及科学基金 服务对象认知评价三个层面,对科学基金信息公开实践状况进行评估。[结果/ 结论] 结果表明NSFC 透明度状况良 好,具体而言:门户网站透明度较高,但是在职能机构信息公开的内容、范围等10 个方面与NSF 还存在明显差异; NSFC内部领导和工作人员非常重视并积极推动信息公开工作,并指出信息公开动力源于“现实需求”“提升工作效 率”及“领导重视+社会压力”三个方面;科学基金服务对象对信息公开实践的满意度较高,但不同服务对象对信息 公开内容的需求认知也呈现明显的差异。