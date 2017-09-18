[目的/ 意义] 军民科技资源开放共享有利于加快要素资源整合、促进科技资源统筹和科技创新,是推动军 民科技资源深度融合的关键。[方法/ 过程]在对陕西省军民科技资源开放共享的政策环境、科技资源共享情况等现 状分析的基础上,认为陕西省军民科技资源开放共享中仍存在一定问题,其共享潜力有待进一步释放。选择部分具 有代表性的军民科技资源开放共享途径进行阐释,探索陕西省在实现军民科技资源开放共享过程中的有益经验。 [结果/ 结论]从依托政产学研建立战略联盟、创新军工科技资源管理体制、加强军民双向合理流动协调机制、建设共 享信息平台、完善知识产权制度和激励机制五个方面系统构建了有助于陕西省促进军民科技资源开放共享的策略 机制。