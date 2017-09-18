[1]张 胜 黄 欢 郭英远 朱 茜.陕西省军民科技资源开放共享的实现路径研究*[J].情报杂志,2017,(09):171.
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陕西省军民科技资源开放共享的
实现路径研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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171
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Implementation of Open-Sharing Path for Civil-Military Integration of
Scientific and Technological Resources in Shaanxi Province
- 作者:
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张 胜1 黄 欢1 郭英远1 朱 茜1; 2
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1. 西安交通大学公共政策与管理学院 西安 710049;
2. 陕西省国防科技工业办公室 西安 710061
- 关键词:
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军民科技资源 开放共享 科技资源统筹 共享信息平台
- 摘要:
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[目的/ 意义] 军民科技资源开放共享有利于加快要素资源整合、促进科技资源统筹和科技创新,是推动军
民科技资源深度融合的关键。[方法/ 过程]在对陕西省军民科技资源开放共享的政策环境、科技资源共享情况等现
状分析的基础上,认为陕西省军民科技资源开放共享中仍存在一定问题,其共享潜力有待进一步释放。选择部分具
有代表性的军民科技资源开放共享途径进行阐释,探索陕西省在实现军民科技资源开放共享过程中的有益经验。
[结果/ 结论]从依托政产学研建立战略联盟、创新军工科技资源管理体制、加强军民双向合理流动协调机制、建设共
享信息平台、完善知识产权制度和激励机制五个方面系统构建了有助于陕西省促进军民科技资源开放共享的策略
机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01