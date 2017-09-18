[目的/ 意义]近年来,突发事件的网络舆情面临着严重的安全监管形势,而网民情绪作为重要效能因素,其 演化机制将很大程度影响事件舆论的走向。[方法/ 过程]针对突发事件下网民情绪演化的研究,采用系统动力学建 模方法,分别从网民自身因素、媒体环境因素以及政府情绪引导控制因素三个影响网民情绪演化的主要方面进行分 析,以网民情绪强度作为反映网民情绪演化情况的量化指标,强度越高,表明传播越迅速,范围越广。[ 结果/ 结论] 通过模拟仿真,从而得出若干条关于面对突发事件的网民情绪演化规律。