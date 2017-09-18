[1]杨晓宁 刘 杰.论作为决策支持的情报分析*―――建议采纳的视角[J].情报杂志,2017,(09):19.
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论作为决策支持的情报分析*
―――建议采纳的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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19
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Intelligence Analysis as a Decision Support
―――From the Perspective of Advice-taking
- 作者:
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杨晓宁 刘 杰
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中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430073
- 关键词:
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情报 情报分析 决策支持
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报分析具有决策支持的功能,为决策服务,扮演着一种参谋者、“建议”者的角色。从建议
采纳的视角对此展开研究有利于拓展情报分析研究视野,充分挖掘影响情报分析结论采纳的因素,提出针对性的提
升措施。[方法/ 过程]在阐明情报分析建议属性以及在侦查情报分析中特殊表现的基础上,指出分析人员的专业水
平和业务能力、分析对象的难易程度、用户的自身因素等会影响情报分析结论采纳。[结果/ 结论] 情报分析具有情
报发现、展示、表达和决策支持等多种作用,作为决策支持的情报分析实质上发挥着“建议”的功能,从建议采纳的视
角而言,情报分析人员应强化专业技能培训、提升业务技能、注重维护与用户之间社会公共关系,树立良好组织形象
等,以此提升分析结论(建议)的采信率。
更新日期/Last Update:
1900-01-01