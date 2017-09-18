[目的/ 意义]情报分析具有决策支持的功能,为决策服务,扮演着一种参谋者、“建议”者的角色。从建议 采纳的视角对此展开研究有利于拓展情报分析研究视野,充分挖掘影响情报分析结论采纳的因素,提出针对性的提 升措施。[方法/ 过程]在阐明情报分析建议属性以及在侦查情报分析中特殊表现的基础上,指出分析人员的专业水 平和业务能力、分析对象的难易程度、用户的自身因素等会影响情报分析结论采纳。[结果/ 结论] 情报分析具有情 报发现、展示、表达和决策支持等多种作用,作为决策支持的情报分析实质上发挥着“建议”的功能,从建议采纳的视 角而言,情报分析人员应强化专业技能培训、提升业务技能、注重维护与用户之间社会公共关系,树立良好组织形象 等,以此提升分析结论(建议)的采信率。