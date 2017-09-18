[1]杨海丽 张玉娟 孟 潇 付 宏.基于自由基聚合理论视角下的“ 双创”现象研究*[J].情报杂志,2017,(09):93.
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基于自由基聚合理论视角下的
“ 双创”现象研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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93
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Researchon the Mass Entrepreneurship and Innovation Phenomena
Under the Perspective of Free Radical Polymerization Theory
- 作者:
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杨海丽 张玉娟 孟 潇 付 宏
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北京市科学技术情报研究所 北京 100032
- 关键词:
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自然科学 社会科学 自由基聚合 大众创业万众创新
- 摘要:
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[目的/ 意义]一直以来,哲学家、思想家、科学家们致力于实现知识融通与科学统一。综合分析自然科学向社会科
学渗透的相关研究与文献后发现,自然科学研究正深刻地影响着社会科学研究。目前尚未发现自然科学中的高分子化学理
论在社会科学中的应用与分析。[方法/ 过程]引入高分子化学自由基聚合理论,并探讨其适用性;运用自由基聚合理论对
当代典型“双创”社会现象进行类比解析;基于自由基聚合理论,对“双创”现象进行解释。[结果/ 结论]通过理论分析,从几
个方面提出促进“双创”发展的合理对策与建议:提高创新创业人员的创业意识、创新能力;充分发挥“双创”指导思想的作
用;中央和地方政府政策配套支持等。并且需要紧跟发展的步伐,逐步构建新理论、新方法以进一步探索和剖析。
更新日期/Last Update:
1900-01-01