[1]杨海丽 张玉娟 孟 潇 付 宏.基于自由基聚合理论视角下的“ 双创”现象研究*[J].情报杂志,2017,(09):93.
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基于自由基聚合理论视角下的 “ 双创”现象研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年09期
页码:
93
栏目:
出版日期:
2017-09-18

文章信息/Info

Title:
Researchon the Mass Entrepreneurship and Innovation Phenomena Under the Perspective of Free Radical Polymerization Theory
作者:
杨海丽 张玉娟 孟 潇 付 宏
北京市科学技术情报研究所 北京 100032
关键词:
自然科学 社会科学 自由基聚合 大众创业万众创新
摘要:
[目的/ 意义]一直以来,哲学家、思想家、科学家们致力于实现知识融通与科学统一。综合分析自然科学向社会科 学渗透的相关研究与文献后发现,自然科学研究正深刻地影响着社会科学研究。目前尚未发现自然科学中的高分子化学理 论在社会科学中的应用与分析。[方法/ 过程]引入高分子化学自由基聚合理论,并探讨其适用性;运用自由基聚合理论对 当代典型“双创”社会现象进行类比解析;基于自由基聚合理论,对“双创”现象进行解释。[结果/ 结论]通过理论分析,从几 个方面提出促进“双创”发展的合理对策与建议:提高创新创业人员的创业意识、创新能力;充分发挥“双创”指导思想的作 用;中央和地方政府政策配套支持等。并且需要紧跟发展的步伐,逐步构建新理论、新方法以进一步探索和剖析。
更新日期/Last Update: 1900-01-01