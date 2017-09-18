[目的/ 意义]一直以来,哲学家、思想家、科学家们致力于实现知识融通与科学统一。综合分析自然科学向社会科 学渗透的相关研究与文献后发现,自然科学研究正深刻地影响着社会科学研究。目前尚未发现自然科学中的高分子化学理 论在社会科学中的应用与分析。[方法/ 过程]引入高分子化学自由基聚合理论,并探讨其适用性;运用自由基聚合理论对 当代典型“双创”社会现象进行类比解析;基于自由基聚合理论,对“双创”现象进行解释。[结果/ 结论]通过理论分析,从几 个方面提出促进“双创”发展的合理对策与建议:提高创新创业人员的创业意识、创新能力;充分发挥“双创”指导思想的作 用;中央和地方政府政策配套支持等。并且需要紧跟发展的步伐,逐步构建新理论、新方法以进一步探索和剖析。