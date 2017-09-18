[1]谢守美.基于图书馆创客空间服务的协同信息行为研究*[J].情报杂志,2017,(09):197.
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基于图书馆创客空间服务的
协同信息行为研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年09期
- 页码:
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197
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Collaborative Information Behavior Based on Library
Makerspace Service
- 作者:
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谢守美
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中南民族大学图书馆 武汉 430074
- 关键词:
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创客 创客空间 创客空间服务 协同 信息行为 协同信息行为
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析馆员如何融入创客创意实现的整个过程,揭示馆员与创客的协同信息行为。[ 方法/ 过
程]引入协同学理论,分析图书馆创客空间服务的目标协同、主体协同、资源协同配置与过程协同。[ 结果/ 结论] 在
图书馆创客空间,创客实现创意的过程,是创客与馆员不断交互、不断协同的过程,产生交互式协同信息行为。根据
创意实现的不同阶级,分析了不同阶段的协同信息行为,主要包括协同信息交流、协同信息检索、协同内容创作、协
同信息评估。
更新日期/Last Update:
1900-01-01