[1]谢守美.基于图书馆创客空间服务的协同信息行为研究*[J].情报杂志,2017,(09):197.
点击复制

基于图书馆创客空间服务的 协同信息行为研究*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年09期
页码:
197
栏目:
出版日期:
2017-09-18

文章信息/Info

Title:
Research on Collaborative Information Behavior Based on Library Makerspace Service
作者:
谢守美
中南民族大学图书馆 武汉 430074
关键词:
创客 创客空间 创客空间服务 协同 信息行为 协同信息行为
摘要:
[目的/ 意义]分析馆员如何融入创客创意实现的整个过程,揭示馆员与创客的协同信息行为。[ 方法/ 过 程]引入协同学理论,分析图书馆创客空间服务的目标协同、主体协同、资源协同配置与过程协同。[ 结果/ 结论] 在 图书馆创客空间,创客实现创意的过程,是创客与馆员不断交互、不断协同的过程,产生交互式协同信息行为。根据 创意实现的不同阶级,分析了不同阶段的协同信息行为,主要包括协同信息交流、协同信息检索、协同内容创作、协 同信息评估。
更新日期/Last Update: 1900-01-01