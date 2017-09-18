[目的/ 意义]分析馆员如何融入创客创意实现的整个过程,揭示馆员与创客的协同信息行为。[ 方法/ 过 程]引入协同学理论,分析图书馆创客空间服务的目标协同、主体协同、资源协同配置与过程协同。[ 结果/ 结论] 在 图书馆创客空间,创客实现创意的过程,是创客与馆员不断交互、不断协同的过程,产生交互式协同信息行为。根据 创意实现的不同阶级,分析了不同阶段的协同信息行为,主要包括协同信息交流、协同信息检索、协同内容创作、协 同信息评估。