[1]吴常青 薛大政 李晨蕾.美国情报部门大规模电话元数据监控问题研究*[J].情报杂志,2017,(09):133.
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美国情报部门大规模电话元数据
监控问题研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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133
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the U. S. Intelligence Agency’s Bulk Telephone Metadata Surveillance
- 作者:
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吴常青1 薛大政1 李晨蕾2
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1. 天津商业大学法学院 天津 300134;
2. 天津铁路运输检察院 天津 300142
- 关键词:
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元数据 大规模电话元数据监控 情报部门 《爱国者法案》第215 条 《自由法案》
- 摘要:
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[目的/ 意义]“斯诺登事件”后,美国情报部门大规模电话元数据监控的合宪性引致美国社会的广泛质疑。
如何对美国情报部门大规模电话元数据监控制度进行改革以在国家安全维护和公民权利保障之间取得平衡遂成为
无法回避的问题。[方法/ 过程]通过研究美国情报部门大规模电话元数据监控的发展、制度内容,分析美国联邦法
院、国会对大规模电话元数据监控合宪性问题作出的回应。[结果/ 结论]尽管《自由法案》禁止情报部门根据《爱国
者法案》第215 条进行大规模电话元数据监控,但这并不意味着情报部门大规模电话元数据监控的终结,情报部门
大规模电话元数据监控有待进一步规制和改革。
更新日期/Last Update:
1900-01-01