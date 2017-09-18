[目的/ 意义]“斯诺登事件”后,美国情报部门大规模电话元数据监控的合宪性引致美国社会的广泛质疑。 如何对美国情报部门大规模电话元数据监控制度进行改革以在国家安全维护和公民权利保障之间取得平衡遂成为 无法回避的问题。[方法/ 过程]通过研究美国情报部门大规模电话元数据监控的发展、制度内容,分析美国联邦法 院、国会对大规模电话元数据监控合宪性问题作出的回应。[结果/ 结论]尽管《自由法案》禁止情报部门根据《爱国 者法案》第215 条进行大规模电话元数据监控,但这并不意味着情报部门大规模电话元数据监控的终结,情报部门 大规模电话元数据监控有待进一步规制和改革。