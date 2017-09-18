[目的/ 意义]从爬取的海量图书馆微信公众号推送文章出发,对微信推送文章的外部特征及高传播指数推 文的文本内容进行了总结,以期能从微信公众号推文内容角度为国内图书馆提供参考与借鉴。[ 方法/ 过程] 利用 Python 语言编写爬虫系统及各种计算脚本,将获取的58 个图书馆的12446 条推文作为数据样本,结合微信传播指数 WCI、单篇推文传播指数WACI 以及高频词共现网络,分析了我国图书馆微信公众号推文现状、内容及问题。[ 结 果/ 结论]各图书馆应主动应对微信公众号推文中存在的问题,应着力从制定考核指标、需求挖掘、创造热点等方面 让推文有价值、有趣味、有温度。