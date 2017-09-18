[1]王 磊 吕鹏辉.基于微信推文内容视域下图书馆微信服务现状研究及建议[J].情报杂志,2017,(09):202.
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基于微信推文内容视域下图书馆微信
服务现状研究及建议()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Status and Suggestions of Library’s WeChat Service from the Perspective
of the Content of WeChat’s Articles
- 作者:
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王 磊1 吕鹏辉2
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1. 合肥工业大学图书馆 合肥 230009;2. 合肥工业大学管理学院 合肥 230009
- 关键词:
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图书馆 微信 数据爬取 文本挖掘
- 摘要:
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[目的/ 意义]从爬取的海量图书馆微信公众号推送文章出发,对微信推送文章的外部特征及高传播指数推
文的文本内容进行了总结,以期能从微信公众号推文内容角度为国内图书馆提供参考与借鉴。[ 方法/ 过程] 利用
Python 语言编写爬虫系统及各种计算脚本,将获取的58 个图书馆的12446 条推文作为数据样本,结合微信传播指数
WCI、单篇推文传播指数WACI 以及高频词共现网络,分析了我国图书馆微信公众号推文现状、内容及问题。[ 结
果/ 结论]各图书馆应主动应对微信公众号推文中存在的问题,应着力从制定考核指标、需求挖掘、创造热点等方面
让推文有价值、有趣味、有温度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01