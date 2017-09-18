[1]王剑华 马军伟.企业竞争态势分析:基于自我定位与公众认知的二维框架*[J].情报杂志,2017,(09):58.
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企业竞争态势分析:基于自我定位与 公众认知的二维框架*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年09期
页码:
58
栏目:
出版日期:
2017-09-18

文章信息/Info

Title:
Enterprise Competition Situation Analysis: Based on a Two-dimension Framework of Self-positioning and Public Cognition
作者:
王剑华 马军伟
常熟理工学院经济与管理学院 常熟 215500
关键词:
竞争态势 自我定位 公众认知 专利分析 URL
摘要:
[目的/ 意义]企业竞争态势分析是竞争情报研究与企业战略发展共同关注的问题。然而,现有研究以技术 竞争为主导视角,以技术共性特征为研究内容,未能充分揭示企业竞争态势的全貌。[方法/ 过程]基于自我定位、公 众认知二维视角,整合专利数据分析、URL 共现分析方法,提出企业竞争态势分析框架。[ 结果/ 结论] 基于德温特 创新索引(DII)采集的4G 专利及互联网采集的4G 企业URL 数据,分别从自我定位、公众认知两个维度描绘产业研 发领先企业间的竞争态势;并以华为为例,基于二维框架综合分析其竞争态势。
更新日期/Last Update: 1900-01-01