[目的/ 意义]企业竞争态势分析是竞争情报研究与企业战略发展共同关注的问题。然而,现有研究以技术 竞争为主导视角,以技术共性特征为研究内容,未能充分揭示企业竞争态势的全貌。[方法/ 过程]基于自我定位、公 众认知二维视角,整合专利数据分析、URL 共现分析方法,提出企业竞争态势分析框架。[ 结果/ 结论] 基于德温特 创新索引(DII)采集的4G 专利及互联网采集的4G 企业URL 数据,分别从自我定位、公众认知两个维度描绘产业研 发领先企业间的竞争态势;并以华为为例,基于二维框架综合分析其竞争态势。