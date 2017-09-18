[1]王剑华 马军伟.企业竞争态势分析:基于自我定位与公众认知的二维框架*[J].情报杂志,2017,(09):58.
点击复制
企业竞争态势分析:基于自我定位与
公众认知的二维框架*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年09期
- 页码:
-
58
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
Enterprise Competition Situation Analysis: Based on a Two-dimension
Framework of Self-positioning and Public Cognition
- 作者:
-
王剑华 马军伟
-
常熟理工学院经济与管理学院 常熟 215500
- 关键词:
-
竞争态势 自我定位 公众认知 专利分析 URL
- 摘要:
-
[目的/ 意义]企业竞争态势分析是竞争情报研究与企业战略发展共同关注的问题。然而,现有研究以技术
竞争为主导视角,以技术共性特征为研究内容,未能充分揭示企业竞争态势的全貌。[方法/ 过程]基于自我定位、公
众认知二维视角,整合专利数据分析、URL 共现分析方法,提出企业竞争态势分析框架。[ 结果/ 结论] 基于德温特
创新索引(DII)采集的4G 专利及互联网采集的4G 企业URL 数据,分别从自我定位、公众认知两个维度描绘产业研
发领先企业间的竞争态势;并以华为为例,基于二维框架综合分析其竞争态势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01