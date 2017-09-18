[目的/ 意义]从政策工具视角分析智慧城市相关政策对解决当前我国智慧城市建设过程中面临的各类难题,推进 智慧城市健康发展具有重要意义。[方法/ 过程]构建了包括政策工具类型和智慧城市政策子系统在内的智慧城市二维政 策分析框架,采用内容分析法对长三角城市群26 座城市的36 份智慧城市政策文本进行统计分析。[结果/ 结论]研究发现, 当前长三角城市群智慧城市政策存在强制性政策工具使用过度、法制化程度不高、市场机制不够健全、社会力量参与不足等 问题,针对上述问题提出了改进建议。