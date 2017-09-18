[目的/ 意义]教育智库在国家教育战略制定以及教育体系完善的过程中扮演着越来越重要的角色,能够为 政府教育决策提供智力支持,为促进教育公平和优化教育资源提出有效方案。[方法/ 过程]选取美国、英国、澳大利 亚等典型国家,分别从历史演进、运作模式、典型特征等多个方面,进行深入调研和比较研究。[结果/ 结论] 发现在 各个典型国家中,已基本形成特色鲜明且较为完善的教育智库运作模式与发展体系。与之相比,我国教育智库还存 在与社会需求不匹配、结构不合理、人才储备不足等缺陷,提出丰富教育智库类型、培育教育智库人才、注重教育智 库变革、扩大教育智库开放等建议。