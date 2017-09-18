[1]孙耀吾 龚晓叶.技术标准化主题学术关注度及共词网络演化研究*[J].情报杂志,2017,(09):64.
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技术标准化主题学术关注度及
共词网络演化研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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64
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Academic Interest of Technological Standardization Topic and
its Co-Word Network Evolution Research
- 作者:
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孙耀吾 龚晓叶
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湖南大学工商管理学院 长沙 410082
- 关键词:
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技术标准化 学术关注度 共词分析 网络演化 可视化
- 摘要:
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[目的/ 意义]技术标准化是制造服务化及创新驱动背景下企业转型升级的关键,也是学界的重要科学问题,对技
术标准化主题学术关注度及演变的梳理,有助于该领域的深入研究及创新实践的推进。[方法/ 过程]基于2001 年以来在主
要的SSCI 管理学期刊上发表的141 篇有关技术标准化主题的研究文献,从时间和高频词两个方面刻画学术关注度;采用共
词分析方法,构建技术标准化研究3 阶段共词网络,并进行聚类和研究热点分析,揭示其共词网络结构演变的内在机理和路
径。[结果/ 结论]结果表明,学者对技术标准化研究主题的关注从平稳、波动到拓展,展现跨界融合研究趋势;共词网络结
构从规模、密度和中心势发生动态演变;研究热点循着网络效应、转换成本、知识产权、商业模式等,具有明显演变路径。
更新日期/Last Update:
1900-01-01