[目的/ 意义]技术标准化是制造服务化及创新驱动背景下企业转型升级的关键,也是学界的重要科学问题,对技 术标准化主题学术关注度及演变的梳理,有助于该领域的深入研究及创新实践的推进。[方法/ 过程]基于2001 年以来在主 要的SSCI 管理学期刊上发表的141 篇有关技术标准化主题的研究文献,从时间和高频词两个方面刻画学术关注度;采用共 词分析方法,构建技术标准化研究3 阶段共词网络,并进行聚类和研究热点分析,揭示其共词网络结构演变的内在机理和路 径。[结果/ 结论]结果表明,学者对技术标准化研究主题的关注从平稳、波动到拓展,展现跨界融合研究趋势;共词网络结 构从规模、密度和中心势发生动态演变;研究热点循着网络效应、转换成本、知识产权、商业模式等,具有明显演变路径。