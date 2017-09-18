[目的/ 意义]为了了解中国动漫产业技术创新活动中主要利用的技术手段和解决的技术问题,探讨产业技 术创新和专利保护的态势。[方法/ 过程]在文献综述和专利信息检索的基础上,根据“技术-功效”分解表对专利信 息进行标引,然后从多个维度对中国动漫产业技术创新的态势进行了分析。[结果/ 结论]中国动漫产业技术创新及 其专利保护在国家政策推动下取得了较快的发展;北京、长三角和珠三角等地区聚集了我国较多的动漫创新资源; 浙江大学、腾讯和中科院在动漫产业技术创新领域拥有明显的优势;中国动漫产业的专利申请主要集中于G06T、 H04N 和G06F 等领域,即图像处理、运动控制和3D 渲染等技术领域。