[1]彭 波 李树德 曹如中.美国智库独立性内涵述评*[J].情报杂志,2017,(09):100.
点击复制
美国智库独立性内涵述评*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年09期
- 页码:
-
100
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
Comment on Independent Connotation of the Think Tank:
Taking United States as Example
- 作者:
-
彭 波1 李树德2 曹如中3
-
1. 湖南工业职业技术学院学生工作处 长沙 410208;
2. 湖南工业职业技术学院经济管理系 长沙 410208;
3. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620
- 关键词:
-
智库 独立性 美国 内涵解读
- 摘要:
-
[目的/ 意义]针对智库独立性问题,提出智库独立性存在多种理解,很有必要加强理论澄清与实践认知。
[方法/ 过程]通过以美国为例,运用理论研究方法,结合相关文献资料,对美国智库的独立性展开研究,分析了美国
智库难保独立性的原因,探讨了美国智库独立性的基因缺陷及由此引发的严重后果。[结果/ 结论]认为美国智库受
到国家意志的影响,有着鲜明的政治倾向,其根本宗旨在于维护和促进美国国家利益。中国新型智库建设必须学习
美国智库追求独立的价值品性和实践经验,也要区分其政治话语体系,将智库的理论构建与技术操作分开对待,根
据我国具体国情规范智库的运行模式,正确发挥智库在政治话语体系中的智能支持作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01