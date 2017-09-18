[目的/ 意义]针对智库独立性问题,提出智库独立性存在多种理解,很有必要加强理论澄清与实践认知。 [方法/ 过程]通过以美国为例,运用理论研究方法,结合相关文献资料,对美国智库的独立性展开研究,分析了美国 智库难保独立性的原因,探讨了美国智库独立性的基因缺陷及由此引发的严重后果。[结果/ 结论]认为美国智库受 到国家意志的影响,有着鲜明的政治倾向,其根本宗旨在于维护和促进美国国家利益。中国新型智库建设必须学习 美国智库追求独立的价值品性和实践经验,也要区分其政治话语体系,将智库的理论构建与技术操作分开对待,根 据我国具体国情规范智库的运行模式,正确发挥智库在政治话语体系中的智能支持作用。