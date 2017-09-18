[目的/ 意义]研究Altmetrics 指标在科学出版物中的存在现状,探讨Altmetrics 指标与传统文献计量指标之 间的关系,有利于更好地探索Altmetrics 指标在科研评价方面的潜在意义和价值。[ 方法/ 过程] 选取Altmetric. com 提供的科技领域学术出版物的Altmetrics 指标。利用Web of Science 获取出版物的被引次数、期刊影响因子、学科归 一化被引、学科归一化期刊影响因子指标。采用因子分析、Pearson 相关性分析方法检验各指标的相关性。利用Pre鄄 cison-Recall 分析方法检验Altmetrics 指标能否比期刊影响因子更好的识别高被引论文。[结果/ 结论] 拥有Altmet鄄 ric 分数的学术论文大多为最近年代出版,且论文主要集中在生物医学和健康科学、社会科学与人类学、生命和地球 科学领域,预示着大众媒体对这三个领域的科技论文有较高的兴趣。Altmetrics 指标与被引次数、期刊影响因子之 间的相关关系为正相关但较弱,Altmetric 分数在过滤高被引论文方面弱于期刊影响因子指标。因此,Altmetric 分数 反映出跟引文数不同的学术影响力,Altmetrics 指标可以作为引文分析的辅助工具,相互补充但不可替代。