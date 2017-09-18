[目的/ 意义]专利技术的产业化应是专利申请的终极目标,本研究将产业专利偏好与专利技术产业化与两 个概念进行重新界定和关联,量化评价了中国技术产业化成果中专利的属性特征。[ 过程/ 方法] 选取中国5 年的 “国家科技进步奖”作为技术产业化成果的研究样本,挖掘出包含在技术产业化成果中的8 270 件有效专利,分析归 纳了中国不同领域技术产业化成果对专利的偏好程度,并基于改进的三螺旋理论对技术产业化的主体合作关系进 行测量。[结果/ 结论]揭示了中国技术产业化成果的专利分布情况的产业差异性和主体合作特征,发现新兴技术领 域产业化成果的专利偏好不高,提出我国技术产业化的政策性激励应加强对成果知识产权评议,降低技术实施后的 潜在知识产权风险,引导新兴专利技术的转化实施。