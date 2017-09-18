[目的/ 意义] 为满足反恐怖斗争的需要,结合贝叶斯理论和我国恐怖分子的特点,提出了涉恐人员风险等 级评估的量化分析方法。[方法/ 过程]该方法将常规项目管理中的风险分析流程加以简化,计算过程主要包括涉恐 特征验证、计算概率比值参数、计算涉恐概率以及风险等级分类和对策等四个步骤。为了详细描述风险分析过程, 利用虚拟案例中的数据进行了定量分析计算。[结果/ 结论] 该方法可以快速对数据库系统中的涉恐人员基础数据 进行风险级别分类,并根据不同的涉恐风险级别制定不同的处置方式,提高反恐预警的效率。