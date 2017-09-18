[1]李勇男 梅建明.一种基于贝叶斯理论的反恐风险分析方法*[J].情报杂志,2017,(09):14.
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一种基于贝叶斯理论的反恐风险分析方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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14
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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A Counter-terrorism Risk Analysis Method Based on Bayes Theory
- 作者:
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李勇男 梅建明
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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涉恐人员特征 风险分析 贝叶斯 涉恐等级 概率 暴恐音视频
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为满足反恐怖斗争的需要,结合贝叶斯理论和我国恐怖分子的特点,提出了涉恐人员风险等
级评估的量化分析方法。[方法/ 过程]该方法将常规项目管理中的风险分析流程加以简化,计算过程主要包括涉恐
特征验证、计算概率比值参数、计算涉恐概率以及风险等级分类和对策等四个步骤。为了详细描述风险分析过程,
利用虚拟案例中的数据进行了定量分析计算。[结果/ 结论] 该方法可以快速对数据库系统中的涉恐人员基础数据
进行风险级别分类,并根据不同的涉恐风险级别制定不同的处置方式,提高反恐预警的效率。
更新日期/Last Update:
1900-01-01