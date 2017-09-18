[1]李明德 杨 琳 李 沙 史惠斌.新媒体时代公众舆论理性表达的影响因素、社会价值和实现路径分析[J].情报杂志,2017,(09):146.
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新媒体时代公众舆论理性表达的影响
因素、社会价值和实现路径分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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146
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Influencing Factors, Social Values and Achievement Paths of Public Opinion’s
Rational Expression in the New Media Era
- 作者:
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李明德1 杨 琳2; 3 李 沙2 史惠斌2
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1. 西安交通大学新闻与新媒体学院 西安 710049;
2. 西安交通大学马克思主义学院 西安 710049;3. 山西旅游职业学院学生处 太原 030031
- 关键词:
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新媒体 公众舆论 理性表达
- 摘要:
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[目的/ 意义]在新媒体时代,公众舆论理性表达是舆论引导新格局的必然结果与时代要求。改变公众舆论
非理性表达的舆论生态现状,使公众舆论表达回归理性的本真,具有一定的社会现实意义与积极的正面效果。[ 方
法/ 过程]基于传播学和社会心理学的相关理论,对公众舆论理性表达的影响因素、社会价值和实现路径进行了定性
分析。[结果/ 结论]公众舆论的理性表达是时代的呼唤和理性的选择,能促成公众参与意识的觉醒,降低新媒体时
代舆论引导的难度;能规范和净化网络空间,形成良好的舆论生态;能助力现实社会问题的解决,构建和谐社会;能
在公众理性选择的基础上,形成和凝聚社会共识。
更新日期/Last Update:
1900-01-01