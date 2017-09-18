[目的/ 意义]在新媒体时代,公众舆论理性表达是舆论引导新格局的必然结果与时代要求。改变公众舆论 非理性表达的舆论生态现状,使公众舆论表达回归理性的本真,具有一定的社会现实意义与积极的正面效果。[ 方 法/ 过程]基于传播学和社会心理学的相关理论,对公众舆论理性表达的影响因素、社会价值和实现路径进行了定性 分析。[结果/ 结论]公众舆论的理性表达是时代的呼唤和理性的选择,能促成公众参与意识的觉醒,降低新媒体时 代舆论引导的难度;能规范和净化网络空间,形成良好的舆论生态;能助力现实社会问题的解决,构建和谐社会;能 在公众理性选择的基础上,形成和凝聚社会共识。