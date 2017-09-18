[目的/ 意义] 网络暴力是一种依托虚拟网络平台,兼具实在暴力因素的网络失范行为,了解网络暴力的基 本脉络和发展现状,对于我国政府优化网络管理、提升网络舆情应对能力具有一定的现实意义。[方法/ 过程] 以百 度及新浪微博为检索平台,对2012-2016 年的网络暴力事件进行样本筛选,梳理了30 起典型网络暴力事件,对其时 空特征、所涉群体与事件类型进行分析。[结果/ 结论]研究发现:我国网络暴力事件的数量总体呈现逐年上升的态 势;区域分布不均衡,东部地区数量略多;结构性暴力和事件性暴力并发;网络暴力事件从政治性热点向娱乐性热点 转变;同类事件的多米诺效应显著。面对这一状况,政府需在对话心态、动员姿态、协同状态三方面着力,探索与当 今网络环境相配套的、实施性强的解决方案,从而全面提升政府网络舆情监管的效率与水平。