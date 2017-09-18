[1]李华君 曾留馨 滕姗姗.网络暴力的发展研究:内涵类型、现状特征与治理对策*―――基于2012-2016 年30 起典型网络暴力事件分析[J].情报杂志,2017,(09):139.
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网络暴力的发展研究:内涵类型、
现状特征与治理对策*
―――基于2012-2016 年30 起典型网络暴力事件分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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139
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Development of NetworkViolence: Intension and Type,
Status Characteristics and Governance Measures
―――An Analysis Based on the Cases of Network Violence During 2012-2016
- 作者:
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李华君1 曾留馨1 滕姗姗2
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1. 华中科技大学新闻与信息传播学院 武汉 430074;
2. 华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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网络暴力 网络舆情 政府治理 结构性危机
- 摘要:
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[目的/ 意义] 网络暴力是一种依托虚拟网络平台,兼具实在暴力因素的网络失范行为,了解网络暴力的基
本脉络和发展现状,对于我国政府优化网络管理、提升网络舆情应对能力具有一定的现实意义。[方法/ 过程] 以百
度及新浪微博为检索平台,对2012-2016 年的网络暴力事件进行样本筛选,梳理了30 起典型网络暴力事件,对其时
空特征、所涉群体与事件类型进行分析。[结果/ 结论]研究发现:我国网络暴力事件的数量总体呈现逐年上升的态
势;区域分布不均衡,东部地区数量略多;结构性暴力和事件性暴力并发;网络暴力事件从政治性热点向娱乐性热点
转变;同类事件的多米诺效应显著。面对这一状况,政府需在对话心态、动员姿态、协同状态三方面着力,探索与当
今网络环境相配套的、实施性强的解决方案,从而全面提升政府网络舆情监管的效率与水平。
更新日期/Last Update:
1900-01-01