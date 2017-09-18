[目的/ 意义]对威胁情报概念和相关热点问题进行论述,为情报研究引入新的内容和方法。[ 方法/ 过程] 通过文献调研、内容分析等方法,在对威胁情报研究现状、基本内涵进行分析的基础上,对国内外威胁情报的热点问 题及未来研究重点进行了详细论述。[结果/ 结论]淤威胁情报对促进信息安全管理范式的转型、推动国家信息安全 协同治理、推进信息安全全球治理体制的变革有重要意义;于威胁情报分析的流程主要包括:需求定义与计划制定、 来源选择与信息采集、信息融合与数据清洗、机器学习与智能分析、人工分析与情报提炼、情报展示与成果传递六个 环节;盂威胁情报在维护国家信息主权、重要基础设施信息安全管理、公共安全管理等方面正发挥着重要的作用;榆 威胁情报共享的制度保障、威胁情报的深度分析、威胁情报的隐私保护将成为未来的研究热点。