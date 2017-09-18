[1]李 超 周 瑛.大数据环境下的威胁情报分析*[J].情报杂志,2017,(09):24.
点击复制
大数据环境下的威胁情报分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年09期
- 页码:
-
24
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
Analysis on Threat Intelligence in Big Data Environment
- 作者:
-
李 超1 周 瑛2
-
1. 蚌埠医学院卫生管理系 蚌埠 233000;2. 安徽大学管理学院 合肥 230039
- 关键词:
-
大数据 威胁情报 信息安全
- 摘要:
-
[目的/ 意义]对威胁情报概念和相关热点问题进行论述,为情报研究引入新的内容和方法。[ 方法/ 过程]
通过文献调研、内容分析等方法,在对威胁情报研究现状、基本内涵进行分析的基础上,对国内外威胁情报的热点问
题及未来研究重点进行了详细论述。[结果/ 结论]淤威胁情报对促进信息安全管理范式的转型、推动国家信息安全
协同治理、推进信息安全全球治理体制的变革有重要意义;于威胁情报分析的流程主要包括:需求定义与计划制定、
来源选择与信息采集、信息融合与数据清洗、机器学习与智能分析、人工分析与情报提炼、情报展示与成果传递六个
环节;盂威胁情报在维护国家信息主权、重要基础设施信息安全管理、公共安全管理等方面正发挥着重要的作用;榆
威胁情报共享的制度保障、威胁情报的深度分析、威胁情报的隐私保护将成为未来的研究热点。
更新日期/Last Update:
1900-01-01