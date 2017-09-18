[目的/ 意义]反恐是世界性问题,各国需要通力协作,相互学习各自经验。对典型国家反恐情报机制进行 研究对我国反恐工作的意义毋庸赘言。[方法/ 过程]分析法国的反恐情报机制,形成对其反恐情报法律体系、领导 体系、执行机构体系及其之间的相互协调、衔接机制的系统认识。[结果/ 结论] 其情报机制可概括为遵循法治国模 式,按照宪法、国家安全法、反恐法、情报及其相关法、刑事法典等国内法以及双边和多边条约、公约等国际法建立起 来的协调、共享的“情报共同体”系统。