[1]化国宇.法国反恐情报机制研究*[J].情报杂志,2017,(09):7.
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法国反恐情报机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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7
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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On French Anti-terrorism Intelligence Mechanism
- 作者:
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化国宇
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中国人民公安大学法学院 北京 100038
- 关键词:
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法国 情报机制 反恐情报 情报共同体
- 摘要:
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[目的/ 意义]反恐是世界性问题,各国需要通力协作,相互学习各自经验。对典型国家反恐情报机制进行
研究对我国反恐工作的意义毋庸赘言。[方法/ 过程]分析法国的反恐情报机制,形成对其反恐情报法律体系、领导
体系、执行机构体系及其之间的相互协调、衔接机制的系统认识。[结果/ 结论] 其情报机制可概括为遵循法治国模
式,按照宪法、国家安全法、反恐法、情报及其相关法、刑事法典等国内法以及双边和多边条约、公约等国际法建立起
来的协调、共享的“情报共同体”系统。
更新日期/Last Update:
1900-01-01