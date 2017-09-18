[目的/ 意义]对高校图书馆虚拟参考咨询服务发展现状以及存在问题进行分析,探究开拓新品质服务的策 略。[方法/ 过程]以我国116 所“211”高校图书馆为研究对象,采用网站访查方式获取数据,并通过定性分析和定 量分析相结合的方法对调研结果进行分析。[结果/ 结论] 研究结果表明,100% 的受访图书馆提供虚拟参考咨询服 务。其中馆员咨询应用最为广泛,97. 2%的受访图书馆提供馆员咨询服务;专家(学科馆员) 咨询得到认可,53. 7% 的受访图书馆提供该咨询服务。11 种常见咨询工具中,分别有55. 6%、52. 7% 的受访图书馆采用了微信、微博。虚 拟参考咨询服务的个性化服务和用户保密性措施得到广泛重视,84. 3%的受访图书馆提供个性化服务,且提供个性 化服务的图书馆均具有相关的保密性措施。主要存在问题及挑战包括学科馆员人数不足,馆员信息欠缺,用户评价 反馈系统受重视程度较低,仅有6. 6%的受访图书馆具有用户评价反馈系统。