[1]贺新乾 王颖纯 刘燕权.“211”高校图书馆虚拟参考咨询服务调查研究*[J].情报杂志,2017,(09):192.
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“211”高校图书馆虚拟参考咨询
服务调查研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年09期
- 页码:
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192
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Latest Study of Digital Virtual Reference Service in Chinese
Top University Libraries
- 作者:
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贺新乾1 王颖纯1 刘燕权2
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1. 天津理工大学管理学院 天津 300384;
2. 美国南康涅狄格州立大学 纽黑文 06515
- 关键词:
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高校图书馆 虚拟参考咨询 咨询工具 咨询方式 个性化服务 评价反馈
- 摘要:
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[目的/ 意义]对高校图书馆虚拟参考咨询服务发展现状以及存在问题进行分析,探究开拓新品质服务的策
略。[方法/ 过程]以我国116 所“211”高校图书馆为研究对象,采用网站访查方式获取数据,并通过定性分析和定
量分析相结合的方法对调研结果进行分析。[结果/ 结论] 研究结果表明,100% 的受访图书馆提供虚拟参考咨询服
务。其中馆员咨询应用最为广泛,97. 2%的受访图书馆提供馆员咨询服务;专家(学科馆员) 咨询得到认可,53. 7%
的受访图书馆提供该咨询服务。11 种常见咨询工具中,分别有55. 6%、52. 7% 的受访图书馆采用了微信、微博。虚
拟参考咨询服务的个性化服务和用户保密性措施得到广泛重视,84. 3%的受访图书馆提供个性化服务,且提供个性
化服务的图书馆均具有相关的保密性措施。主要存在问题及挑战包括学科馆员人数不足,馆员信息欠缺,用户评价
反馈系统受重视程度较低,仅有6. 6%的受访图书馆具有用户评价反馈系统。
更新日期/Last Update:
1900-01-01