[1]郭 瑞.高校智库评价指标体系的实证研究*―――基于知识管理理论视角[J].情报杂志,2017,(09):112.
点击复制
高校智库评价指标体系的实证研究*
―――基于知识管理理论视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年09期
- 页码:
-
112
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
An Empirical Study of The Evaluation Index System for University Think-tank
―Based on the Theory of Knowledge Management Perspective
- 作者:
-
郭 瑞
-
华中师范大学公共管理学院 武汉 430079
- 关键词:
-
高校智库 评价指标体系 因子分析 知识管理理论
- 摘要:
-
[目的/ 意义]公正、科学的智库评价能够为高校智库发展诊断号脉,是高校智库发展的听诊器和指挥棒,因
此指标体系建设在智库评价中占有重要的地位,当前我国智库评价过程中,对支撑指标体系的理论研究和理论工具
的运用阐述较为缺乏,降低了指标体系科学性、说服力。[方法/ 过程] 结合知识管理理论,采用实证研究范式,构建
一套针对高校智库的评价指标体系,通过问卷调查,回收有效问卷72 份,通过SPSS 因子分析技术对指标体系进行
修正和赋权。[结果/ 结论]提出从注重高校智库实体建设、社会影响力、政府影响力、学术及同行影响力的评价和特
殊因子的补充作用等5 个方面,对高校智库进行评价和引导。
更新日期/Last Update:
1900-01-01