[目的/ 意义]公正、科学的智库评价能够为高校智库发展诊断号脉,是高校智库发展的听诊器和指挥棒,因 此指标体系建设在智库评价中占有重要的地位,当前我国智库评价过程中,对支撑指标体系的理论研究和理论工具 的运用阐述较为缺乏,降低了指标体系科学性、说服力。[方法/ 过程] 结合知识管理理论,采用实证研究范式,构建 一套针对高校智库的评价指标体系,通过问卷调查,回收有效问卷72 份,通过SPSS 因子分析技术对指标体系进行 修正和赋权。[结果/ 结论]提出从注重高校智库实体建设、社会影响力、政府影响力、学术及同行影响力的评价和特 殊因子的补充作用等5 个方面,对高校智库进行评价和引导。