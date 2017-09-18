[1]郭 瑞.高校智库评价指标体系的实证研究*―――基于知识管理理论视角[J].情报杂志,2017,(09):112.
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高校智库评价指标体系的实证研究* ―――基于知识管理理论视角()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年09期
页码:
112
栏目:
出版日期:
2017-09-18

文章信息/Info

Title:
An Empirical Study of The Evaluation Index System for University Think-tank ―Based on the Theory of Knowledge Management Perspective
作者:
郭 瑞
华中师范大学公共管理学院 武汉 430079
关键词:
高校智库 评价指标体系 因子分析 知识管理理论
摘要:
[目的/ 意义]公正、科学的智库评价能够为高校智库发展诊断号脉,是高校智库发展的听诊器和指挥棒,因 此指标体系建设在智库评价中占有重要的地位,当前我国智库评价过程中,对支撑指标体系的理论研究和理论工具 的运用阐述较为缺乏,降低了指标体系科学性、说服力。[方法/ 过程] 结合知识管理理论,采用实证研究范式,构建 一套针对高校智库的评价指标体系,通过问卷调查,回收有效问卷72 份,通过SPSS 因子分析技术对指标体系进行 修正和赋权。[结果/ 结论]提出从注重高校智库实体建设、社会影响力、政府影响力、学术及同行影响力的评价和特 殊因子的补充作用等5 个方面,对高校智库进行评价和引导。
更新日期/Last Update: 1900-01-01