[1]丰米宁 朱 光 杨嘉韵.基于演化博弈的社交网络隐私保护研究*[J].情报杂志,2017,(09):127.
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基于演化博弈的社交网络隐私保护研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年09期
页码:
127
栏目:
出版日期:
2017-09-18

文章信息/Info

Title:
Research on Privacy Protection for Social Network Based on Evolution Game Theory
作者:
丰米宁 朱 光 杨嘉韵
南京信息工程大学经济管理学院 南京 210044
关键词:
演化博弈 社交网络 隐私保护
摘要:
[目的/ 意义]针对当前社交网络隐私保护机制的局限性,研究用户与社交平台双方的隐私行为策略选择问 题对于维护网络安全具有重要的现实意义。[方法/ 过程]基于有限理性的假设,构建了用户与社交平台的隐私博弈 模型。利用微分方程稳定性原理求解演化稳定策略,并定量描述了保持系统稳定发展的条件。在此基础上,运用 Matlab 对不同参数下的演化稳定策略进行数值仿真。[结果/ 结论] 仿真分析结果表明,用户信任度、社交平台影响 力和奖励、第三方监管力度是影响用户和社交平台隐私策略演化的关键因素,并提出隐私保护过度和保护不足的判 定标准以及两种情况下相应的社交网络隐私保护对策和建议。
更新日期/Last Update: 1900-01-01