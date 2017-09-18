[目的/ 意义]针对当前社交网络隐私保护机制的局限性,研究用户与社交平台双方的隐私行为策略选择问 题对于维护网络安全具有重要的现实意义。[方法/ 过程]基于有限理性的假设,构建了用户与社交平台的隐私博弈 模型。利用微分方程稳定性原理求解演化稳定策略,并定量描述了保持系统稳定发展的条件。在此基础上,运用 Matlab 对不同参数下的演化稳定策略进行数值仿真。[结果/ 结论] 仿真分析结果表明,用户信任度、社交平台影响 力和奖励、第三方监管力度是影响用户和社交平台隐私策略演化的关键因素,并提出隐私保护过度和保护不足的判 定标准以及两种情况下相应的社交网络隐私保护对策和建议。