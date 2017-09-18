[1]丰米宁 朱 光 杨嘉韵.基于演化博弈的社交网络隐私保护研究*[J].情报杂志,2017,(09):127.
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基于演化博弈的社交网络隐私保护研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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127
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Privacy Protection for Social Network Based on Evolution Game Theory
- 作者:
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丰米宁 朱 光 杨嘉韵
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南京信息工程大学经济管理学院 南京 210044
- 关键词:
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演化博弈 社交网络 隐私保护
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对当前社交网络隐私保护机制的局限性,研究用户与社交平台双方的隐私行为策略选择问
题对于维护网络安全具有重要的现实意义。[方法/ 过程]基于有限理性的假设,构建了用户与社交平台的隐私博弈
模型。利用微分方程稳定性原理求解演化稳定策略,并定量描述了保持系统稳定发展的条件。在此基础上,运用
Matlab 对不同参数下的演化稳定策略进行数值仿真。[结果/ 结论] 仿真分析结果表明,用户信任度、社交平台影响
力和奖励、第三方监管力度是影响用户和社交平台隐私策略演化的关键因素,并提出隐私保护过度和保护不足的判
定标准以及两种情况下相应的社交网络隐私保护对策和建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01