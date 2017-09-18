[目的/ 意义]信息互通是“一带一路”倡议实施的基础,目前国内“一带一路”数据库建设既有成效,但也存 在数据来源不畅等问题。[方法/ 过程]梳理各个国际组织以及跨国企业建设国际数据库的做法,分析其推进跨国信 息共享与整合方面的经验。[结果/ 结论]对我国的“一带一路”数据库建设提出对策建议,包括对外应健全国际大 数据合作机制,对内应提升大数据国际化开发能力。