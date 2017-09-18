[1]丁波涛.“一带一路”沿线国家信息资源整合模式*―――基于国际组织和跨国企业经验的研究[J].情报杂志,2017,(09):160.
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“一带一路”沿线国家信息资源整合模式* ―――基于国际组织和跨国企业经验的研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年09期
页码:
160
栏目:
出版日期:
2017-09-18

文章信息/Info

Title:
A Study on Integration of Belt & Road Information Recourses Based on the Experiences of International Organizations and Enterprises
作者:
丁波涛
上海社会科学院信息研究所 上海 200235
关键词:
[目的/ 意义]信息互通是“一带一路”倡议实施的基础目前国内“一带一路”数据库建设既有成效但也存 在数据来源不畅等问题。[方法/ 过程]梳理各个国际组织以及跨国企业建设国际数据库的做法分析其推进跨国信 息共享与整合方面的经验。[结果/ 结论]对我国的“一带一路”数据库建设提出对策建议包括对外应健全国际大 数据合作机制对内应提升大数据国际化开发能力。
摘要:
[目的/ 意义]信息互通是“一带一路”倡议实施的基础,目前国内“一带一路”数据库建设既有成效,但也存 在数据来源不畅等问题。[方法/ 过程]梳理各个国际组织以及跨国企业建设国际数据库的做法,分析其推进跨国信 息共享与整合方面的经验。[结果/ 结论]对我国的“一带一路”数据库建设提出对策建议,包括对外应健全国际大 数据合作机制,对内应提升大数据国际化开发能力。
更新日期/Last Update: 1900-01-01