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[1]丁波涛.“一带一路”沿线国家信息资源整合模式*―――基于国际组织和跨国企业经验的研究[J].情报杂志,2017,(09):160.
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“一带一路”沿线国家信息资源整合模式* ―――基于国际组织和跨国企业经验的研究
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《情报杂志》
[ISSN:
1002-1965
/CN:
61-1167/G3
]
卷:
期数:
2017年09期
页码:
160
栏目:
出版日期:
2017-09-18
文章信息/Info
Title:
A Study on Integration of Belt & Road Information Recourses Based on the Experiences of International Organizations and Enterprises
作者:
丁波涛
上海社会科学院信息研究所 上海 200235
关键词:
[目的/ 意义]信息互通是“一带一路”倡议实施的基础
;
目前国内“一带一路”数据库建设既有成效
;
但也存 在数据来源不畅等问题。[方法/ 过程]梳理各个国际组织以及跨国企业建设国际数据库的做法
;
分析其推进跨国信 息共享与整合方面的经验。[结果/ 结论]对我国的“一带一路”数据库建设提出对策建议
;
包括对外应健全国际大 数据合作机制
;
对内应提升大数据国际化开发能力。
摘要:
[目的/ 意义]信息互通是“一带一路”倡议实施的基础,目前国内“一带一路”数据库建设既有成效,但也存 在数据来源不畅等问题。[方法/ 过程]梳理各个国际组织以及跨国企业建设国际数据库的做法,分析其推进跨国信 息共享与整合方面的经验。[结果/ 结论]对我国的“一带一路”数据库建设提出对策建议,包括对外应健全国际大 数据合作机制,对内应提升大数据国际化开发能力。
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更新日期/Last Update:
1900-01-01