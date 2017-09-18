[目的/ 意义]为了提高应急策略情报加工的准确性,实现应急策略情报的数字化,提高策略情报的可用性, 研究了面向复用的应急策略情报加工方法。[方法/ 过程] 通过构建“部门名称对照表”,对应急策略中涉及的参与 部门进行规范化描述并构建用户词典辅助文本分词;设计过度划分部门名称的合并规则,实现策略中的组织机构提 取;研究部门任务的标注方法,完成策略情报的加工;设计策略内容相似度计算方法,对相似度较大的策略进行合 并,减小策略库的复杂程度。[结果/ 结论]演示实验展示了应急策略情报加工的整个过程,显示了本文所提方法用 于实验文本加工的可行性。