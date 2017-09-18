[1]陈祖琴 葛继科 苏新宁 唐明伟.情景-应对模式下面向复用的应急策略情报加工方法研究[J].情报杂志,2017,(09):31.
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情景-应对模式下面向复用的应急
策略情报加工方法研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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31
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Reuse-oriented Emergency Strategy Intelligence Processing
in Scenario-response Mode
- 作者:
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陈祖琴1; 3 葛继科1 苏新宁2; 3 唐明伟2; 3
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1. 重庆科技学院 重庆 401331;2. 南京大学信息管理学院 南京 210023;
3. 江苏省数据工程与知识服务重点实验室 南京 210023
- 关键词:
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应急策略 情报加工 策略提炼 策略复用
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了提高应急策略情报加工的准确性,实现应急策略情报的数字化,提高策略情报的可用性,
研究了面向复用的应急策略情报加工方法。[方法/ 过程] 通过构建“部门名称对照表”,对应急策略中涉及的参与
部门进行规范化描述并构建用户词典辅助文本分词;设计过度划分部门名称的合并规则,实现策略中的组织机构提
取;研究部门任务的标注方法,完成策略情报的加工;设计策略内容相似度计算方法,对相似度较大的策略进行合
并,减小策略库的复杂程度。[结果/ 结论]演示实验展示了应急策略情报加工的整个过程,显示了本文所提方法用
于实验文本加工的可行性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01