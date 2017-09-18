[目的/ 意义]国际恐怖主义近年来呈现出由跨国别延伸到跨文化地域等新生态,加剧了不同文化群体之间 的矛盾和冲突。从人与社会、文化与文化间的关系梳理恐怖主义新生态的产生有着重要意义。[方法/ 过程]依照符 号互动主义,利用文献研究、逻辑推理、案例分析等方法从符号与情境、自我与角色、社会化三维度以跨文化研究方 法梳理国际恐怖主义新发展的成因。[结果/ 结论]国际恐怖主义产生与扩大是文化普遍主义和文化特殊主义的对 抗、普遍主义特殊化与特殊主义普遍化进程中文化渗透、文化中心主义、极端民族主义等问题加剧的表现,也与现代 社会中移民、族裔散居和跨界族群中的个体“自我”与“客我”矛盾带来的身份、文化、族群认同困境密切相关,个体 社会化的偏差和恐怖组织对社会化文化媒介的使用更是加剧了这一现象。