[1]白光祖 郑玉荣 吴新年 靳军宝 刘秋艳.基于文献知识关联的颠覆性技术预见方法研究与实证*[J].情报杂志,2017,(09):38.
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基于文献知识关联的颠覆性技术
预见方法研究与实证*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年09期
- 页码:
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38
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research and Demonstration on Forecasting Method of Disruptive Technology
Based on Literature Knowledge Correlation
- 作者:
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白光祖1; 2; 3 郑玉荣1 吴新年1 靳军宝1 刘秋艳1; 2; 3
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1. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000;
2. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;
3. 中国科学院大学 北京 100190
- 关键词:
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知识关联 颠覆性技术 预见方法
- 摘要:
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[目的/ 意义]提出一套轻量化、细粒度、定量化的颠覆性技术预见方法体系,以期为创新机构发现、部署、推
动颠覆性技术发展提供方法论支撑。[方法/ 过程]在基于领域知识突变识别内部潜在颠覆性技术主题,基于学科知
识交叉识别外部潜在颠覆性技术主题的基础上,借助Fisher-Pry 改进模型分析了颠覆性技术成熟度并以技术路线
图展示了技术预见结果。[结果/ 结论]通过纤维素生物降解预处理领域实证,证明所提方法是一种行之有效的领域
颠覆性技术预见方法。
更新日期/Last Update:
1900-01-01