[目的/ 意义]提出一套轻量化、细粒度、定量化的颠覆性技术预见方法体系,以期为创新机构发现、部署、推 动颠覆性技术发展提供方法论支撑。[方法/ 过程]在基于领域知识突变识别内部潜在颠覆性技术主题,基于学科知 识交叉识别外部潜在颠覆性技术主题的基础上,借助Fisher-Pry 改进模型分析了颠覆性技术成熟度并以技术路线 图展示了技术预见结果。[结果/ 结论]通过纤维素生物降解预处理领域实证,证明所提方法是一种行之有效的领域 颠覆性技术预见方法。