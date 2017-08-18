[目的/ 意义] 智库成为一个全球化的现象,对智库进行科学合理的评价有助于推动智库的发展,提高智库 的影响力。[方法/ 过程]从智库评价的宏观层面入手,对比介绍了市场主导、政府主导和第三方主导的评价模式;针 对形形色色的第三方模式,探讨了目前典型的评价体系的优缺点,然后从微观层面介绍了目前学术界对智库评价的 研究。[结果/ 结论]研究发现,各个国家的评价模式都存在一定的弊端,但都建立了基于各国特色的评价体系,各国 学者对评价指标的细分探讨也颇为详尽,而我国的智库建设和智库评价建设都处于起步阶段,我国的智库评价建设 应与智库建设相辅相成。