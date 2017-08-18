[1]朱 敏 房俊民.智库评价研究进展及我国智库评价建设*[J].情报杂志,2017,(08):33.
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智库评价研究进展及我国智库评价建设*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
33
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
The Development of Think Tank Evaluation and The Construction of China’s Think Tank Evaluation System
作者:
朱 敏12 房俊民2
1. 中国科学院大学 北京 100190; 2. 中国科学院成都文献情报中心 成都 610041
关键词:
智库评价 评价模式 智库建设
摘要:
[目的/ 意义] 智库成为一个全球化的现象,对智库进行科学合理的评价有助于推动智库的发展,提高智库 的影响力。[方法/ 过程]从智库评价的宏观层面入手,对比介绍了市场主导、政府主导和第三方主导的评价模式;针 对形形色色的第三方模式,探讨了目前典型的评价体系的优缺点,然后从微观层面介绍了目前学术界对智库评价的 研究。[结果/ 结论]研究发现,各个国家的评价模式都存在一定的弊端,但都建立了基于各国特色的评价体系,各国 学者对评价指标的细分探讨也颇为详尽,而我国的智库建设和智库评价建设都处于起步阶段,我国的智库评价建设 应与智库建设相辅相成。
更新日期/Last Update: 1900-01-01