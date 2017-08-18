[1]周耀林 赵 跃 孙晶琼.非物质文化遗产信息资源组织与检索研究路径*―――基于本体方法的考察与设计[J].情报杂志,2017,(08):166.
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非物质文化遗产信息资源组织与检索研究路径*
―――基于本体方法的考察与设计()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
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166
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research Path for Intangible Cultural Heritage Information Resource
Organization and Retrieval:
Investigation and Design Based on Ontology Method
- 作者:
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周耀林1; 2 赵 跃1 孙晶琼1
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1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072
- 关键词:
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非物质文化遗产 信息资源 本体 语义检索 大数据 “一带一路” 数字人文
- 摘要:
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[目的/ 意义]探索解决多源异构非遗信息资源组织与检索难题的研究路径,为大数据、“一带一路”战略下
我国非遗信息资源的深度组织、利用与传播提供思路。[方法/ 过程]对基于本体的非遗信息资源组织与检索研究进
展进行了回顾,在此基础上,借鉴本体及相关理论技术,构建了基于本体的非遗信息资源组织与检索研究框架。[ 结
果/ 结论]基于本体的非遗信息资源组织与检索研究需要从非遗信息资源本体表示与语义组织、面向用户的多源异
构非遗信息资源语义检索两个层面展开设计,这对文化遗产大数据资源的深度组织与开发以及面向“一带一路”的
非遗信息传播研究具有重要参考价值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01