[目的/ 意义]探索解决多源异构非遗信息资源组织与检索难题的研究路径,为大数据、“一带一路”战略下 我国非遗信息资源的深度组织、利用与传播提供思路。[方法/ 过程]对基于本体的非遗信息资源组织与检索研究进 展进行了回顾,在此基础上,借鉴本体及相关理论技术,构建了基于本体的非遗信息资源组织与检索研究框架。[ 结 果/ 结论]基于本体的非遗信息资源组织与检索研究需要从非遗信息资源本体表示与语义组织、面向用户的多源异 构非遗信息资源语义检索两个层面展开设计,这对文化遗产大数据资源的深度组织与开发以及面向“一带一路”的 非遗信息传播研究具有重要参考价值。