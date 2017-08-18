[目的/ 意义] 对社会智库成果传播能力进行研究与分析,揭示传播能力在社会智库运行过程中的作用,对 提升社会智库传播效率提供了重要参考,以促进其更好的服务政府决策。[方法/ 过程]基于国内外智库评价体系构 建了社会智库传播能力指标体系,通过网络搜集到147 家社会智库,采取不放回样本容量计算方法确定了21 家研 究样本。通过多种数据搜集方法完成了各指标数据的搜集,通过数据描述和因子分析对社会智库传播能力进行了 测算和归纳。[结果/ 结论]社会智库在传播能力方面存有两级分化现象。内部传播资源规模,对传统媒介的利用能 力,协同合作能力,对新媒体和网络的应用能力是影响社会智库成果传播能力的主要因素。