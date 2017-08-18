[1]张信东 原东良.基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究*[J].情报杂志,2017,(08):81.
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基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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81
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Impact of Investor Sentiment on Stock
Market Based on Micro-blog
- 作者:
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张信东 原东良
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山西大学经济与管理学院 太原 030006
- 关键词:
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微博 投资者情绪 股票市场 向量自回归 神经网络
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆
情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持。[ 方法/ 过程] 利用“微指数”构建投资者情绪代理指标,采用
向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响。[结果/ 结论]研究结果表明,
微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格。
更新日期/Last Update:
1900-01-01