[1]张信东 原东良.基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究*[J].情报杂志,2017,(08):81.
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基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
81
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
Research on the Impact of Investor Sentiment on Stock Market Based on Micro-blog
作者:
张信东 原东良
山西大学经济与管理学院 太原 030006
关键词:
微博 投资者情绪 股票市场 向量自回归 神经网络
摘要:
[目的/ 意义] 从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆 情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持。[ 方法/ 过程] 利用“微指数”构建投资者情绪代理指标,采用 向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响。[结果/ 结论]研究结果表明, 微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格。
更新日期/Last Update: 1900-01-01