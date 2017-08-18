[目的/ 意义] 从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆 情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持。[ 方法/ 过程] 利用“微指数”构建投资者情绪代理指标,采用 向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响。[结果/ 结论]研究结果表明, 微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格。