[目的/ 意义] 为了深入揭示数据主题的发展轨迹和规律,探析未来发展趋势,为后续相关研究提供参考借 鉴。[方法/ 过程]对近五年来(2012-2016 年)我国中文社会科学引文索引收录的图书情报学的18 种期刊所刊载论 文及其题录数据进行计量研究,并采用灰色预测GM(1,1)模型,对最具有代表性的6 个数据主题类团进行计算,预 测这些关键词所代表的研究主题在之后两年可能出现的频率,同时利用R 语言依次进行模型精度检测和拟合,最后 逐个分析各个主题类团的研究现状和研究趋势。[结果/ 结论] 研究发现:数据主题的相关研究在近五年持续增长; 大数据类主题研究预计在未来两年仍然保持高速增长的趋势,并与各个学科产生深度交叉;数据组织类、数据对象 类、数据管理类和数据应用服务类预计持续保持小幅增长趋势;单纯研究数据分析类主题的关键词热度预计有所下 降。