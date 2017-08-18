[1]张 宁 袁勤俭 沈洪洲.我国图情领域有关数据研究的态势分析*―――基于灰色预测算法[J].情报杂志,2017,(08):156.
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我国图情领域有关数据研究的态势分析*
―――基于灰色预测算法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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156
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research and Prediction of Data Subject in China ’s Library and Information
Field:Based on Gray Forecasting Algorithm
- 作者:
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张 宁1; 2 袁勤俭1 沈洪洲3
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 贵州财经大学信息学院 贵阳 550025;
3. 南京邮电大学管理学院 南京 210023
- 关键词:
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图书情报学 大数据 数据组织 数据对象 数据管理 数据应用 数据服务 灰色模型
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为了深入揭示数据主题的发展轨迹和规律,探析未来发展趋势,为后续相关研究提供参考借
鉴。[方法/ 过程]对近五年来(2012-2016 年)我国中文社会科学引文索引收录的图书情报学的18 种期刊所刊载论
文及其题录数据进行计量研究,并采用灰色预测GM(1,1)模型,对最具有代表性的6 个数据主题类团进行计算,预
测这些关键词所代表的研究主题在之后两年可能出现的频率,同时利用R 语言依次进行模型精度检测和拟合,最后
逐个分析各个主题类团的研究现状和研究趋势。[结果/ 结论] 研究发现:数据主题的相关研究在近五年持续增长;
大数据类主题研究预计在未来两年仍然保持高速增长的趋势,并与各个学科产生深度交叉;数据组织类、数据对象
类、数据管理类和数据应用服务类预计持续保持小幅增长趋势;单纯研究数据分析类主题的关键词热度预计有所下
降。
更新日期/Last Update:
1900-01-01